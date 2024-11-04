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ثقافة وفنون

طرح البوستر التشويقي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

طرح البوستر التشويقي
طرح البوستر التشويقي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض قريبا.

و انطلق مؤخرا تصوير فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز، حيث تعد أحدث أعماله السينمائية ومن المقرر عرضه العام المقبل 2025. 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا. 

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