محافظ سوهاج يعلن موعد فتح باب التقدم للحصول على وحدات "سكن كريم"

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عن فتح باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية المنشأة ضمن مشروع "سكن كريم" بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بعدد 7 مراكز، وذلك بدءا من غدا الثلاثاء وحتى 25 نوفمبر الجاري، على أن يكون تقديم الطلبات في الوحدات المحلية التابعة لكل قرية من قرى المبادرة.

وأكد المحافظ أن مشروع "سكن كريم" يُعد نقلة نوعية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر استحقاقًا، وأن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير بيئة معيشية كريمة وآمنة، بما يتماشى مع خطة تطوير القرى المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه المحافظ الشكر للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لتطوير الريف وتحسين حياة المواطنين.

وقرر محافظ سوهاج تشكيل لجنة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الوحدات السكنية، برئاسة نائب المحافظ، وعضوية كل من " وحدة حياة كريمة، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية بالسبعة مراكز، والشئون القانونية، والحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة"، على تختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية، والتي يبلغ عددها 864 وحدة سكنية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، مدير وحدة "حياة كريمة"، أن الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية وفقا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية هي " حديثي الزواج أو المقبلين على الزواج أو المتزوجين ممن تنطبق عليهم الشروط، وذوي الإعاقة، والفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم والمشمولين بالقوائم التي تم حصرها بقرى " حياة كريمة " بالتعاون مع التضامن الاجتماعي ومؤسسة " حياة كريمة"، وكذلك الأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائل، وقاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا، ويتطلب إزالتها لدواعي الخطورة، أو دواعي التخطيط العمراني، أو السلامة الإنشائية، وأيضا قاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ".

وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاصلين على الوحدات وهي:

ـ أن يكون المتقدم من أبناء القرية المنشأ بها الوحدات السكنية، وإذا لم يتوفر العدد الكافي يتم إعطاء الأولوية لأبناء الوحدات المحلية القروية المنشأ في إطارها الوحدات السكنية، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا ويتطلب إزالتها، وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة أنشأتها الدولة سابقا.

ـ السن من 21 إلى 65 سنة، ولم يسبق له أو لزوجته أو لأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة من أرض من أيا من مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي.

ـ لا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخرى ويستثنى من ذلك الفئات المستحقة السكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة لهم.

ـ ليس للمخصص له الوحدة أو الزوج أو الزوجة حيازة زراعية.

ـ الأولوية أن يكون الحاصل على الوحدة السكنية من فئة منخفضي الدخل " الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريا 6000 جنيه مصري، وسنويا يبلغ 72000 جنيه مصري، للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريا 8000 جنيه مصري، وسنويا 96000 جنيه مصري، وفي حالة وجود وحدات زائدة يمكن التخصيص لفئات متوسطي الدخل، بالنسبة لمتوسطي الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريا 13700 جنيه مصري، وسنويا 156000 جنيه مصري، وبالنسبة للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريا 18000 جنيه مصري، وسنويا 216000 جنيه مصري.