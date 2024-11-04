تدريب 330 موظف بجامعة سوهاج لتولي مناصب إدارية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حزمة الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة،العاملين، لتأهيل الجهاز الإداري بالجامعة وصقل مهاراتهم، وذلك تحقيقًا لأهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي على مدار ١٠٠ يوم، بحضور كل من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وأماني عثمان مدير الادارة، وذلك بمقر مركز الموارد البشرية بالحرم الجامعي القديم.

تدريب ٣٣٠ موظف بالجهاز الإداري بجامعة لتولي مناصب إدارية

وأشاد الدكتور حسان النعماني بالدورات التدريبية التي يتم تنظيمها للجهاز الإداري بالجامعة، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم بالعديد من المعارف الإدارية الأساسية في مجال الوظائف المختلفة، والتي تجعلهم قادرين علي تولي مناصب ادارية جديدة، مؤكدًا على أهمية هذه البرنامج التدريبية لتحقيق جودة العملية التعليمية والإدارية، وتحقيق التطوير والتنمية الذاتية.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بالتواصل الفعال مع الآخرين، وكيفية التعامل مع الأنماط المختلفة منهم، ويشتمل على العديد من المحاور، ومنها التعريف بمفهوم وعناصر الاتصال الفعال بطرقه المختلفة، ومعرفة المعوقات التي تواجه الاتصال بفاعلية، وكيفية التغلب عليها، كما يقدم أهم مبادئ الاتصال والمراحل والخطوات الواجب اتباعها لتوصيل الرسالة وتحقيق الهدف من الاتصال.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أن الدورات تستهدف ٣٣٠ من العاملين من شاغلي المستوى الثالث أ،ب،ج، والمتعاقدين والعاملين بنظام السركي، حيث يتم خلالها شرح اللوائح والقوانين المنظمة للعمل لإدارات الجامعة، كما يتطرق لإعداد العروض التقديمية، وكتابة السيرة الذاتية وغيرها.

وأشارت أماني عثمان إلى أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من الموضوعات منها مهارات العمل الجماعي، إدارة الوقت وضغوط العمل، الكتابة الإدارية، وإعداد التقارير، إلى جانب تنمية الجوانب المعرفية مثل برنامج الأطر القانونية الحاكمة للوظيفة العامة، وبرنامج التنمية المستدامة بالجامعات، كيفية التعامل مع الطلاب ذوى الهمم، مضيفة أن البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة برامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات باكسابهم المهارات الأساسية في التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، والتعرف على تطبيقات وأمان جهاز الهاتف، حيث تضم تلك البرامج برنامج windows Microsoft word mobile application.

جدير بالذكر أنه يحاضر بالتدريب كلًا من الدكتور هاني جعفر أستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إمام المدرس بكلية التربية الرياضية، والدكتوره فاطمه الزهراء صالح رئيس قسم الإعلام، والدكتور عبد العليم سعد أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عماد صموئيل أستاذ بكلية التربية، الدكتور عنبر محمود مدير مركز تنمية القدرات وقيادات أعضاء هيئة التدريس، والدكتور طارق زكي أستاذ بكلية الآداب، والدكتور محمود محمد مدرب لغة الاشارة، والدكتور أحمد محمد بشبكة المعلومات، والدكتور محمد حسام الدين عضو شئون قانونية، والدكتور أحمد عاطف مدير عام رعاية شباب المركزية، والدكتور أحمد محمود مدير إدارة الشئون القانونية بالمستشفى الجامعي، محمود أحمد، والمهندس علاء عاطف، وهاني محمود السيد بشبكة المعلومات، صلاح حامد أمين كلية الحقوق، عبد الرحمن حماده بإدارة الدفع الإلكتروني.