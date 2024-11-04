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وكيل تعليم الجيزة: يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

 قامت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بجولة تفقدية موسعة لعدد من المدارس التابعة لإدارتي الدقي والعجوزة التعليميتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المدارس، حيث قامت وكيل مديرية تعليم الجيزة بمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على الكثافات الطلابية وتقييمات الطلاب، كما أكدت على أهمية تفعيل الإشراف اليومي وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.

 

وأشارت وكيل المديرية إلى أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، حيث شددت على ضرورة وجود فاصل زمني بين دخول وخروج الفصول الدراسية، مع مراعاة كافة عوامل السلامة، كما أكدت على أهمية الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.

تطبيق التعليمات الوزارية فيما يخص الكثافات الطلابية

 وشددت وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية بشأن تقليل كثافة الفصول، حيث يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا.

وأعربت وكيل المديرية عن إعجابها بما شاهدته من مستوى أداء المعلمين والطلاب في المدارس التي زارتها، وحثت الجميع على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.

 

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