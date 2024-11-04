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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع جهود إزالة مياه الأمطار من الشوارع (صور)

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
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 تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجهود المكثفة التي تبذلها الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإزالة آثار سقوط الأمطار التي شهدتها عدة مناطق بنطاق المحافظة اليوم. 

وأكد المحافظ على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تجمعات مياه تعيق حركة المواطنين أو تشكل خطرًا على الطرقات والعمل بتنسيق كامل بين الفرق الميدانية وغرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ إلى الأماكن المتأثرة، وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة المرور دون عوائق.


 

وشدد محافظ الجيزة على التأكد من الجاهزية التامة لكافة المعدات  واستمرارية عملها بكفاءة عالية، وتوزيعها في المواقع الحيوية والنقاط المعرضة لتجمع المياه موجها برفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات الجوية أولًا بأول واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.
 

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