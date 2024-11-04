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سياسة

المحامين تواصل إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام

مقابلات نقابة المحامين
مقابلات نقابة المحامين بالأعضاء الجدد، فيتو

 واصلت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

 وتستكمل النقابة العامة للمحامين، إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، يوم الأربعاء المقبل، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع  إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

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المحامين الجدد نقابة المحامين المحامين

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