الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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سياسة

3 التزامات على المنشآت والمؤسسات وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الإجراءات الضريبية،
الإجراءات الضريبية، فيتو

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الالتزامات على المنشآت والمؤسسات والهيئات الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة لها.

 

وذكرت المادة (11) على أن  تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة ‏للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر ‏حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.‏

 

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وحسب المادة (5) يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون ‏والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:‏


( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.‏


(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، ‏والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير ‏الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.‏


ضوابط تقديم الإقرار الضريبي

(ﺠ) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.‏

(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات ‏الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ‏هذا القانون، والقانون الضريبي.‏


(ﻫ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك ‏خلال الميعاد القانوني المحدد.‏


(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب ‏الشأن أو من يمثله قانونًا.‏


الإجراءات الضريبية، (ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح ‏والقرارات المنفذة له.‏


(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة ‏لذلك.‏


(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات ‏مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون ‏الضريبي.‏


(ى) الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون ‏الضريبي.‏


وحددت المادتان 20 و21 من القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا لآخر تعديل صادر في ٣ ديسمبر عام ٢٠٢٠، عدد من المحظورات على موظفي مصلحة الضرائب ترتبط بمباشرتهم لعملهم، وجاء ذلك كالآتي:


يُحظر  المادة ٢٠ على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.


يُحظر  وفقًا للمادة 21  من القانون على  موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

( أ ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.

 

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