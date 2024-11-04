مياه الشرب بسوهاج تستهدف تنفيذ 200 نشاط توعوي لطلاب المدارس

أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تستهدف خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري تنفيذ 200 نشاط توعوي لطلاب المدارس وأن هذه المدارس تتنوع ما بين رياض أطفال وابتدائية وإعدادية وثانوية وذلك بهدف تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.

مدير إدارة التوعية بمياه سوهاج الندوات تستهدف جميع مراكز المحافظة

أوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن أنشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وأنه يتم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والألعاب التفاعلية كما يتم توعية طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بندوات توعوية والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة واصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة والتى تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه.

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