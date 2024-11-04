الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار أنشطة 100 يوم رياضة بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي (صور)

قنا,فيتو
قنا,فيتو

أقيمت منافسات رياضية بكلية العلوم التابعة لجامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، أنشطة مبادرة 100 يوم رياضة.

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية والترفيهية والألعاب الترويحية مثل تنس الطاولة ومصارعة الذراعين والشطرنج وكرة السرعة وشد الحبل وبعض التمرينات البدنية المتنوعة

شارك بالفعاليات أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية والجهاز الإدارى بالكلية وقام بتنفيذ الفعاليات أعضاء إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

بداية جديدة لبناء الإنسان

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التنمية الشاملة والمستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة لبناء الإنسان تحقيق رؤية مصر 2030 جامعة جنوب الوادي رؤية مصر 2030 قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

7374 مستفيدا، نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة بداية جديدة بقرية أبنود

أمن قنا يضبط مسجل خطر بحوزته مخدرالحشيش

محافظ قنا يشارك في فعاليات ملتقى "المرأة القنائية بين الواقع والمأمول"

تعليم قنا يعقد اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمديرية

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

الشروط الكاملة للوظائف الجديدة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مصدر بالأهلي يكشف تطورات مثيرة في مستقبل بيرسي تاو

العثور على سيارة بمياه ترعة السيول بغرب الأقصر (صور)

وصفوه بالأسطورة، تقرير تشريح يحيى السنوار يثير الجدل، وصيامه 72 ساعة قبل استشهاده يتصدر التريند

منوعات

المزيد

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الاثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتبذير والإسراف

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads