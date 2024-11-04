استمرار أنشطة 100 يوم رياضة بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي (صور)

أقيمت منافسات رياضية بكلية العلوم التابعة لجامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، أنشطة مبادرة 100 يوم رياضة.

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية والترفيهية والألعاب الترويحية مثل تنس الطاولة ومصارعة الذراعين والشطرنج وكرة السرعة وشد الحبل وبعض التمرينات البدنية المتنوعة

شارك بالفعاليات أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية والجهاز الإدارى بالكلية وقام بتنفيذ الفعاليات أعضاء إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

بداية جديدة لبناء الإنسان

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.