الشروط الكاملة للوظائف الجديدة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة.

الوظائف الشاغرة بهيئة المحطات النووية

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن التقديم للوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم سيكون إلكترونيًّا وحصريًّا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقالت الهيئة إن الوظائف الشاغرة عبارة عن:

وظيفة مدير عام الخدمات الطبية بالديوان العام، ويكون التقديم لها في الفترة من 1/11 /2024، حتى 15/ 11 /2024.

وظيفة مدير عام الخدمات الطبية بالموقع، ويستمر التقديم لتلك الوظيفة خلال الفترة من 1/11 /2024، حتى 15/ 11 /2024.

مدير عام الفتوى والعقود، ويكون التقديم لها في الفترة من 1/11 /2024، حتى 15/ 11 /2024.