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الأمم المتحدة: المنتدى الحضري العالمي يشهد 600 حدث لتوطين أهداف التنمية المستدامة

مؤتمر صحفي بشأن المنتدى
مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي
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المنتدى الحضري العالمي، قالت آنا كلوديا روسباخ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنه “لا بد من تشكيل مستقبل مجتمعاتنا لمواجهة التحديات الحضرية”.

وأضافت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: “المنتدى الحضري العالمي تحالف كبير للتغلب على مشاكل الإنسان وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها، ونهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية وتوطينها”.

وأشارت  إلى أن ما يقرب من 600 حدث يشهدها المنتدى الحضري العالمي تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة.

 

مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي 

 وعقد منذ قليل مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في القاهرة

وانطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة المنعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محليًّا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذانًا بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة  بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري. 

وحضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات".

 

وتستقبل مصر المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية تحت شعار الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. 

وأعلنت عدة جهات عالمية مهتمة بالشأن الحضري والتنمية المستدامة عن مشاركتها في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة اليوم الإثنين وعلى مدى خمسة أيام مؤكدين أهمية المنتدى كحدث عالمي يجمع عددًا كبيرًا من الخبراء تحت شعار "كل شىء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

 يأتي تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، حيث ستكون أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة.

ويعد المنتدى الذي ينعقد كل سنتين المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة. 

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رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المنتدى الحضرى العالمى المنتدى الحضري الأمم المتحدة

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