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أخبار مصر

محافظ القاهرة: 11 مطور عقاري بالجناح المصرى بمعرض المنتدى الحضري العالمي

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو

شارك د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى فعاليات المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور أنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من مسئولي الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.

 

بعد قليل، رئيس الوزراء يفتتح المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي

النقل تبدأ تشغيل 100 أتوبيس صديق للبيئة لخدمة المنتدى الحضري

والمعرض مقام على مساحة ٢٠ ألف م٢، وتشارك به ٥٢ دولة، و١١٥ عارضًا من المنظمات الدولية والمحلية، ويقام الجناح المصري على مساحة ١٥٠٠ م٢.

يضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى ١١ مطورًا عقاريًّا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنتدى الحضرى العالمى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات

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