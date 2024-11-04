محافظ القاهرة: 11 مطور عقاري بالجناح المصرى بمعرض المنتدى الحضري العالمي

شارك د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى فعاليات المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور أنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من مسئولي الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.

والمعرض مقام على مساحة ٢٠ ألف م٢، وتشارك به ٥٢ دولة، و١١٥ عارضًا من المنظمات الدولية والمحلية، ويقام الجناح المصري على مساحة ١٥٠٠ م٢.

يضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى ١١ مطورًا عقاريًّا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية.