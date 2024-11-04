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عقارات

وزير الإسكان يشارك في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي

شريف الشربيني
شريف الشربيني

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من مسئولى الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.


وقدم المهندس شريف الشربيني، شرحًا للدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل المعرض والمقام على مساحة 20 ألف م2، وتشارك به 52 دولة، و115 عارضًا من المنظمات الدولية والمحلية، ويقام الجناح المصري على مساحة 1500 م2، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى 11 مطورًا عقاريًّا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية.

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