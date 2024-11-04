الإثنين 04 نوفمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس حارس عقار بتهمة سرقة شقة في البساتين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس حارس عقار ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أموال من داخل شقة في البساتين.

 

البداية كانت عندما تم ضبط حارس عقار "له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة البساتين لارتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" - ساعة حريمى) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

 


وتحرر المحضر اللازم اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

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النيابة العامة قسم شرطة البساتين محكمة جنوب القاهرة موقع فيتو

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