جهود إنهاء قوائم الانتظار، إجراء 5496 جراحة عيون بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن نجاح قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي في إنهاء قوائم الانتظار المسجلة والمحولة إليه، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار في كافة محافظات الجمهورية.

إجراء ٥٤٩٦ عملية عيون

وقال النعماني: إن مستشفيات سوهاج الجامعية تبذل جهود مضنية للقضاء على جميع قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة في كافة التخصصات، والتى تقدم جميع خدماتها بالمجان للمرضي، لتخفيف المعاناة على غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أقرب وقت ممكن.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم إجراء العمليات تحت إشراف نخبة من أساتذة العيون بقسم طب وجراحة العيون حيث نجح القسم منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير ٢٠١٩ وحتى اليوم في إجراء ٥٤٩٦ عملية ذات مهارة.

وذكر الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الجراحية، وتمت جميع العمليات علي نفقة الدولة والتأمين الصحي وتم إجراء بعض حالات الطوارئ بالقسم المجاني.

وأوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس القسم أنه تم إنهاء جميع الحالات المسجلة لعمليات العيون خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي ١٩٩ حالة منهم ٩١ حالة مياه بيضاء، و٣٦ إصلاح انفصال شبكي واعتلال شبكي سكري ونزيف بالجسم الزجاجى مع حقن زيت السليكون و١٩ حالة إزالة زيت سيليكون و١٧ حالة حول و٧ حالات جلوكوما و٢٩ حالة حقن عقار Anti-VEGF بداخل العين.