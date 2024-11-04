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أخبار مصر

هالة المتولي وكيلًا لـ ألسن عين شمس ونعمة فتحي مديرا لمعهد التمريض

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين  الدكتورة هالة  المتولي - وكيلًا لكلية الألسن لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من ٣ / ٢٠٢٤/١١ ولمدة ثلاث سنوات.

نعمة فتحي مديرا للمعهد الفني للتمريض بجامعة عين شمس

 كما أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين  الدكتورة  نعمة فتحي   الأستاذ بكلية التمريض، مديرا للمعهد الفني للتمريض اعتبارا من ٣ / ١١ / ٢٠٢٤ حتي ۲۰۲٦/۱۲/۲۰ تاريخ بلوغ  السن القانوني.

 

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جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس شئون التعليم والطلاب كلية الالسن كلية التمريض محمد ضياء زين العابدين

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