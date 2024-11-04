إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة المساكن تحت الإنشاء في المرج

أمرت نيابة المرج بإحالة عاطل بتهمة سرقة المساكن تحت الإنشاء، لمحكمة الجنح.

البداية كانت عندما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من المساكن تحت الإنشاء، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأفاد المتهم بتصرفه في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميله سيئ النية، تم ضبطه، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموه بالسرقة.

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