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رياضة

تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك

محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي

 أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته تأهيلية تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وفي نفس الوقت أدى مصطفى الزناري مدافع الفريق والسنغالي سيدي ندياي مهاجم الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.
 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موقف ناصر ماهر من مباراة سموحة 

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وأثبتت أن  ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن لاعب الوسط سيكون جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق خلال مباراة سموحة المقبلة.

 

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