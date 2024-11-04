وزير الاتصالات يشهد إطلاق برنامج IT Invest لدعم الشركات الناشئة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق برنامج Invest IT، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، الذي يقدمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بالتعاون مع Flat6Labs، المتخصصة في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر.

تجهيز الشركات الناشئة

يهدف البرنامج إلى تجهيز الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مرحلة التمويل التأسيسي (Seed Funding) أو مراحل ما قبل الاستثمار الأولى أو السلسلة أ Pre Series A) وذلك في مختلف محافظات الجمهورية للاستثمار، مما يعزز من قدرة الشركات الناشئة على الحصول استثمارات تمويلية وعلى التوسع وتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.

ويتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى تجهيز الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج للاستثمار عن طريق تقديم مجموعة من التدريبات وورش العمل والجلسات الاستشارية بشكل مكثف لكل شركة، فضلًا عن الأدوات والموارد الأساسية اللازمة لذلك.

وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج عمل تشبيك ما بين الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج وعدد من المستثمرين.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال مواتية وداعمة للشركات التكنولوجية الناشئة ورواد الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات وإطلاق برامج تستهدف تطوير مهارات رواد الأعمال، وجذب الحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، وتشبيك الشركات الناشئة مع مستثمرين وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في جميع المحافظات لتمكين رواد الأعمال من تحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة ناجحة.

وكذلك العمل على تبسيط إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ موضحا أن مصر من ضمن أفضل ٣ دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "سعداء بتعاوننا مع شركة Flat6Labs، انطلاقًا من حرص الهيئة على تعزيز وتسريع عمليات نمو الشركات الناشئة المصرية وتهيئة بيئة الأعمال ومساعدتهم على زيادة قدرتهم التنافسية عالميًا.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة لدعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال في كل خطوة بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى النمو والتطوير والتوسع في الأسواق الخارجية."

ومن جانبه قال هاني السنباطي مؤسس ورئيس مجلس إدارة Flat6Labs: “نستكمل مسيرة دعمنا لرواد الأعمال المصريين المبتكرين، والتي بدأت منذ 2011، بإطلاق برنامج Invest IT”.

وأضاف: هذا البرنامج لا يهدف فقط إلى تهيئة الشركات الناشئة للاستثمار، بل إلى تزويدهم بالأدوات وشبكة من العلاقات اللازمة لتوسيع أعمالهم. نؤكد التزامنا بتطوير بيئة أعمال حيوية من خلال تعاوننا مع (إيتيدا) ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، بهدف تمكين للشركات الناشئة وجعلها قادرة على إحداث تأثيرًا حقيقيًا على مشهد تكنولوجيا المعلومات المصري".

ووقع عقود تنفيذ البرنامج المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وهاني السنباطى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Flat6Labs بحضور أحمد الألفى مؤسس شركة Flat6Labs ودينا الشنوفي مديرة الاستثمار بحاضنة Flat6Labs وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

دعم الشركات الناشئة

ويستهدف البرنامج دعم 12 شركة ناشئة من خلال انضمامهم للبرنامج بمرحلتيه على مدار من 6 إلى 8 أشهر، والتي تتضمن سُبل تجهيز الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج للاستثمار، وكذلك عرض تلك الشركات الناشئة أمام المستثمرين واستراتيجيات جذب المستثمرين وحل التحديات، على أن تصبح الشركات جاهزة بنهاية التدريب للحصول على استثمارات وربطهم بالمستثمرين سواء محلين أو أجانب، تحت دعم وإشراف فريق عمل البرنامج.

ويشترط على الشركات المُتقدمة أن تكون في مرحلة التمويل التأسيسي (Seed Funding) أو مراحل ما قبل الاستثمار الأولى أو السلسلة (أ) (Pre Series A) وأن يكون لديها منتج أو خدمة قابله للتطوير والنمو، وأن يكون تاريخ تسجيلها لا يقل عن عامين قبل تاريخ بدء البرنامج، وأن يتكون فريق التأسيس من عضوين أو أكثر.