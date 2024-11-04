الإثنين 04 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 56 ألف طن بضائع و575 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 56 ألف طن بضائع و575 شاحنة و45 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع و234 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 53500 طن بضائع و341 شاحنة و30 سيارة.

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة دليلة. 

فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينة DUBAI GALACTIC  علي  متنها 45000 طن فوسفات تصدير الي فيتنام وغادرت ايضا  السفينة ALCUDIA EXPRESS.

 فيما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1275 راكب.

 

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