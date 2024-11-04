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حوادث

إحالة عصابة النصب على راغبي العمل بالخارج في مدينة نصر للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة تشكيل عصابي، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد بمدينة نصر، الي محكمة الجنايات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل تكوين (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج، والمدير المسئول بالشركة "لهما معلومات جنائية") تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة من خلال إنشاء شركة " دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والترويج لنشاطهما الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبطهما وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر - عدد من العقود وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج – 2 أكلاشيه – 4 دفتر إستلام نقدية – عدد من الإعلانات الخاصة بالشركة – 2 هاتف محمول "للتواصل مع العملاء"- مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامي")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


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نيابة مدينة نصر طاع الأمن العام الادارة العامة لتصاريح العمل النيابة العامة

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