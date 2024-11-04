إحالة اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون للجان المختصة بالنواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع

كما أحال مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأشار رئيس النواب، إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وبدأ مجلس النواب، أمس الأحد، أولى جلسات مناقشة تقرير اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الجلسة العامة، إلقاء بيانات من 3 وزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهم الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العدل، والخارجية والهجرة، فضلًا عن الاستماع لكلمات أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع القانون.

أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وخلال الجلسة العامة أمس، أثنى المتحدثون على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف تحقيق الضمانات والحريات التي أقرها الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.