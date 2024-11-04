الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

إحالة اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون للجان المختصة بالنواب

إحالة اتفاقيات دولية
إحالة اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

 زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع

كما أحال مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024. 

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأشار رئيس النواب، إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وبدأ مجلس النواب، أمس الأحد، أولى جلسات مناقشة تقرير اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الجلسة العامة، إلقاء بيانات من 3 وزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهم الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العدل، والخارجية والهجرة، فضلًا عن الاستماع لكلمات أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع القانون.

 

أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وخلال الجلسة العامة أمس، أثنى المتحدثون على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف تحقيق الضمانات والحريات التي أقرها الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النواب مجلس النواب جمهورية مصر العربية رئيس جمهورية مصر العربية الحكومة

مواد متعلقة

بدء جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس الشيوخ في أسبوع.. الموافقة على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. وإحالة 3 طلبات مناقشة للجان المختصة

خطة النواب: تمديد العمل بفض المنازعات الضريبية يشمل العقارية والجمركية

خطة البرلمان تناقش مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

الأكثر قراءة

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

البترول تنفي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

عودة مفاوضات الزمالك مع لاعب ليفربول، ما القصة؟

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads