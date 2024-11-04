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خارج الحدود

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع الرئيس أبو مازن

أبو مازن وأبوالغيط،
أبو مازن وأبوالغيط، فيتو

التقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة مساء الأحد مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مقر إقامته على هامش زيارته الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أنه تم خلال اللقاء  بحث تطور الأوضاع في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والجهود المبذولة من جانب مختلف الأطراف من أجل وضع حد لهذا العدوان والتوصل إلى الترتيبات التي يمكن  أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط ناقش مع الرئيس عباس كذلك الجهود العربية الحثيثة المبذولة من اجل  تجسيد حل الدولتين ورفع عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين علي العضوية الكاملة في الامم المتحدة، وكذلك زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة.

وأضاف رشدى أن الأمين العام وضع الرئيس محمود عباس في صورة الاتصالات التحضيرية الجارية للإعداد للقمة العربية الاسلامية المشتركة، كما استمع منه حول أولويات فلسطين في القمة.

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