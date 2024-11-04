معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024).

أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.