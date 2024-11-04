التفاصيل الكاملة للتحقيق في مقتل قهوجي على يد عامل في الكوربة.. المتهم: «المجني عليه كان عاوز يطردني من المحل بتاعي».. والشهود: العقار ملك الضحية.. وحكم تمكين «سبب النزاع»

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باستدعاء والد قهوجي لقي مصرعه على يد عامل بمحل عصير في منطقة الكوربة بمصر الجديدة لسماع أقواله والاطلاع على حكم التمكين من محل العصير محل النزاع.

المتهم: المجني عليه كان عاوز يطردني من المحل

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.

وأضاف المتهم أن المجني عليه كان يسعي لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفى ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم المشاجرة.

الشهود: حكم تمكين على محل سبب النزاع

وقال الشهود إن المتوفى نجل صاحب مقهي شهير بمنطقة الكوربة وقد اشترى منذ عام 2019 عمارة ملك ورثة في المنطقة وبأسفلها محل عصير.

وأضاف الشهود أن المجني عليه كان يحاول بشتى الطرق أن يتمكن من محل العصير إلا أن المستأجر كان يرفض الخروج وكان يصر على شرائه وسط رفض الأول.

وأضاف الشهود ان المجني عليه منذ 40 يوما تمكن بحكم من محكمة مدني مصر الجديدة من الحصول علي حكم تمكين من محل العصير وحاول اخراج المستأجر الا انه كان يرفض.

وأضاف الشهود أنه يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه وطلب الثاني من الاول الخروج من محله الذي يمتلكه وإزاحة الكراسي من مكانها فرفض فنشبت بينهما مشاجرة أقدم فيها الجاني على طعن الضحية 8 طعنات قاتلة أسقطته غارقا في دمائه.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.