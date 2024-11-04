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حوادث

الشهود في مقتل قهوجي على يد عامل بالكوربة: حكم تمكين من محل سبب النزاع

مقتل قهوجي على يد
مقتل قهوجي على يد عامل بالكوربة

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال الشهود في مقتل قهوجي على يد عامل بمحل عصير في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وقال الشهود: إن المتوفى نجل صاحب مقهى شهير بمنطقة الكوربة وقد اشترى منذ عام 2019 عمارة ملك ورثة في المنطقة وبأسفلها محل عصير.

وأضاف الشهود أن المجني عليه كان يحاول بشتى الطرق أن يتمكن من محل العصير إلا أن المستأجر كان يرفض الخروج وكان يصر على شرائه وسط رفض الأول.

وأكد الشهود أن المجني عليه منذ 40 يومًا تمكن بحكم من محكمة مدني مصر الجديدة من الحصول على حكم تمكين من محل العصير وحاول إخراج المستأجر إلا أنه كان يرفض.

وأضاف الشهود أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه وطلب الثاني من الأول الخروج من محله الذي يمتلكه وإزاحة الكراسي من مكانها فرفض فنشبت بينهما مشاجرة أقدم فيها الجاني على طعن الضحية 8 طعنات قاتلة أسقطته غارقًا في دمائه. 

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى ومحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة شرق القاهرة الكلية مصر الجديدة منطقة الكوربة قسم شرطة مصر الجديدة

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