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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة زد في الدوري

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الأهلي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة زد المقرر لها الخميس القادم. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة زد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي 

قال مصدر داخل الأهلي إن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية غدا الثلاثاء لتحديد موقفه بشأن التواجد في قائمة مباراة زد الخميس القادم حيث يعاني اللاعب من كدمة في الركبة تعرض لها في مباراة سيراميكا امس الأول. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إعادة محمود كهربا لاعب الفريق الي قائمة مباراة زد المقرر لها الخميس القادم بعد تعافي اللاعب من الإصابة في ركبته ومع مشاركته أمس في التدريبات الجماعية. 

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يمانع رحيل يوسف أيمن مدافع الفريق في ميركاتو الشتاء القادم وقطع إعارته التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي. 

أضاف: هناك اتجاه داخل الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الخلفي وجاري بحث الأمر بعد طلب كولر تدعيم الدفاع. 

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الثنائي رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح لقيادة دفاع الأهلى في مباراة زد الخميس القادم. 

منح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين وذلك في إطار البرنامج التدريبي المحدد للفريق استعدادا لمواجهة زد. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز.

 الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد السلام.‏

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 
ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

 

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