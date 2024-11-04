مصدر بالأهلي يكشف موقف عمرو السولية من مباراة زد

قال مصدر داخل الأهلي: إن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية غًدا الثلاثاء لتحديد موقفه بشأن التواجد في قائمة مباراة زد الخميس القادم حيث يعاني اللاعب من كدمة في الركبة تعرض لها في مباراة سيراميكا امس الأول.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي إعادة محمود كهربا لاعب الفريق الي قائمة مباراة زد المقرر لها الخميس القادم بعد تعافي اللاعب من الإصابة في ركبته ومع مشاركته أمس في التدريبات الجماعية.

قال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يمانع رحيل يوسف أيمن مدافع الفريق في ميركاتو الشتاء القادم وقطع إعارته التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

أضاف: هناك اتجاه داخل الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الخلفي وجاري بحث الأمر بعد طلب كولر تدعيم الدفاع.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي الثنائي رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح لقيادة دفاع الأهلي في مباراة زد الخميس القادم.

يمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين وذلك في إطار البرنامج التدريبي المحدد للفريق استعدادًا لمواجهة زد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز.

الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس الأول ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.