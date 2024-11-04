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مصرع طالب متأثرا بإصابته بطلق خرطوش على يد صديقه بطريق الخطأ في سوهاج

اسعاف
اسعاف

لقى طالب مصرعة أثناء تلقيه الإسعافات بمستشفى البلينا المركزى متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالصدر على يد صديقه، حيث نقلت الجثة إلى المشرحة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات. 


مصرع طالب على يد صديقه بطلق خرطوش بطريق الخطأ بمركز البلينا 

 كان قد تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث البلينا بوصول المدعو  محمد م.ع.ع.سن 20 عاما طالب إلى مستشفي البلينا المركزي مصابًا " رش خرطوش أعلى الصدر وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة ومقيم دائرة بمركز البلينا. 


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والطلق النارى أثناء العبث بالسلاح 

وبانتقال الجهات الأمنية والفحص أفاد عم المتوفـى المدعو عصام ع ع ع - سن 40 موظف ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد نجل شقيقه المذكور بحظيرة ماشية ملحقه بمنزله وبرفقته صديقه المدعو  كريم ع ا ر - سن 18 طالب ومقيم بذات الناحية، وحال عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية

 

القوة الأمنية تضبط المتهم والسلاح المستخدم 

وقد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد منه، حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.

 
 

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