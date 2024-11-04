قبل النطق بالحكم، اعترافات سائق حادث معدية أبو غالب: أنا غلطان

تنظر محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على سائق ميكروباص في حادث معدية أبو غالب الذي تسبب في غرق 16 ضحية بمنشأة القناطر.

أقوال المتهم الرئيسي سائق الميكروباص المنكوب

وتضمنت أقوال المتهم الرئيسي سائق الميكروباص المنكوب الذي كان يقل الفتيات وسقط في المياه إنكاره تسببه في الحادث حيث قال:

"اسمي محمد.خ 22 سنة، أعمل سائق، واللي حصل إن أنا كنت سابق عربيتي الميكروباص ومحمل عليها 26 بنت من العمالة، وواخدهم من المنوفية ورايح بيهم يشتغلوا في محطة تعبئة وتصدير فواكه، بمطلع الثروة الخضراء قرية أبو غالب، وأنا معدي بالعربية من على معدية محطة أبو غالب والبنات راكبين في العربية كان في شباب في المعدية بيعاكسوهم من شباك العربية، وهما معديين من جنبنا فأنا نزلتلهم من العربية علشان أرد عليهم وأعاتبهم وعربيتي كانت آخر عربية في الصف وأقرب عربية للمياه.

وأضاف سائق معدية أبو غالب في التحقيقات: العيال دول قاموا مسكوا في هدومي وحصلت بينا مشادة والمعدية اتهزت قامت العربية اتحركت من مكانها، وريحت واحدة واحدة، لحد ما وقعت في البحر وأنا حاولت أجري وراها ألحقها بس معرفتش لحد ما وقعت بحالها والبنات غرقوا وأنا بعد الحادثة فضلت واقف في مكاني وأشوف مين اللي طلع ومين اللي مطلعش ومرضتش أتحرك من مكاني، لحد ما الحكومة نزلت المكان وسألوني هو أنت سواق الميكروباص قلتلهم أيوه، وخدوا مني البطاقة وقالولي استني معانا شوية وفضلت واقف معاهم هناك وبعدها خدوني المركز وقعدت هناك شوية وبعدين عملولنا محضر وجابونا النيابة وده كل اللي حصل.



سائق المعدية: أنا غلطان

وانحصرت أقوال سائق المعدية في التحقيقات في كلمة واحدة "أنا غلطان" حيث واجهته النيابة بالاتهام المنسوب إليه بالتسبب في القتل الخطأ لـ 16 فتاة فأنكر تسببه في غرق الفتيات واعترف أنه لا يحمل تراخيص لتشغيل المعدية قائلًا: "أيوه أنا بنقل ركاب ومعيش تراخيص وأنا غلطان".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية.

تفاصيل غرق معدية أبو غالب



كانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.



وتسبب الحادث في إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسئوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.