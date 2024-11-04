باسم سمرة: لم انته من "زمالك بولاق"، و"العتاولة 2" مفاجأة

يواصل الفنان باسم سمرة تصوير أحداث دوره في مسلسل زمالك بولاق بأحد الديكورات الشعبية الخاصة بالعمل.

وقال في تصريحات لفيتو: إنه حتي الآن لم ينته من تصوير دوره في العمل، ويتبقي له ما يقرب من أسبوع علي الانتهاء من جميع أحداثه.

ويجسد شخصية رجل يعيش في بولاق وله علاقات عديدة بكل أهالي المنطقة، مشيرا إلي أن العمل مختلف وجيد ويظهر خلاله بشخصية جديدة.

وتدور أحداث مسلسل زمالك بولاق، في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان بعد مرور 20 عامًا على فراقهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 20 عامًا بعد أن عاش كل منهما ظروفا ومواقف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

أبطال مسلسل زمالك بولاق

ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: خالد الصاوي، باسم سمرة، عبير صبري، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

وفي سياق متصل أكد باسم أن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة سيكون مفاجأة للجمهور، لما يحمله من قصص وحكايات مختلفة.