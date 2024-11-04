رسائل أهالي ضحايا معدية أبو غالب خلال جلسات محاكمة المتسببين في وفاتهم (فيديو وصور)

تنظر محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على سائق ميكروباص في حادث معدية أبو غالب الذي تسبب في غرق 16 ضحية بمنشأة القناطر.

وخلال جلسات المحاكمة، حرص أهالي الضحايا علي توجيه رسائل لذويهم المتوفيين، وتقديم طلباتهم للأخذ بحقوق بناتهم.

والد ضحية عبارة أبو غالب: رفضنا التصالح مع أهالي المتهمين

كشف هاني عبد النبي والد (وفاء) ضحية حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، أنه فقد ابنته في الحادث في اليوم الثالث من عملها بإحدى المزارع، مشيرا إلى أن الضحية أول مرة تعمل في حياتها.

وأفاد والد الضحية بأنهم رفضوا محاولات تواصل أسر المتهمين معهم لطلب الصلح "إحنا مش عايزين غير حق أولادنا"، لافتا إلى أن الأهمال هو السبب الرئيسي في وقوع الحادث.

وأشار والد الضحية إلى أن المعدية ليس بها أي وسائل أمان: "مفيهاش باب خلفي ورخصتها منتهية"، كما أن سائق الميكروباص المتهم الأول في القضية، لم يحافظ على الضحايا بتركه سيارته دون أمان "حد يتخانق على المعدية وسيارته آخر صفوف السيارات".

انهيار والد سلمى ضحية معدية أبو غالب أمام المحكمة: بنتي وحشتني قوي

ودخل والد الطفلة سلمى ضحية حادث معدية أبو غالب في حالة انهيار، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالتسبب في مصرع ركاب معدية أبو غالب داخل محكمة شمال الجيزة.

وقال والد الضحية: "بنتي وحشتني قوي، كانت حاسس أن النهاية قربت، صليت فجر يوم الحادث، ودعيت ليها ولأصدقائها".

والدة المتهم في حادث معدية أبو غالب: الجدعنة مش ذنب والمعدية مش متأمنة

وكشفت والدة السائق المتهم في حادث معدية أبو غالب تفاصيل جديدة عن الحادث، خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة التسبب في مصرع 16 فتاة غرقا في مياه منشأة القناطر.

ودخلت والدة سائق ميكروباص حادث معدية أبو غالب في حالة انهيار، حيث قالت: “ابني معملش حاجة، أيه الجريمة اللي ارتكابها، هل غلط أنه دافع عن بنت، شاف ولد ضربها بالقلم وشد طرحتها، مش ذنبه أن المعدية مش متأمنه، هل المفترض أن هو اللي يشد حزام الأمن، هو مكنش يقصد يسيب العربية كده، حتى لو سابها، مكنش هيحصل كل دا لو المعدية مش متأمنه”.

وأضافت:" ابني أجبر علي تحميل هذا العدد من الركاب، وبالأخص أن البنات صغار في السن والجسم، والمسئول عن ذلك شركة المقاولات. ابني لما اعترض علي العدد، هدده أنهم هيجيبوا سواق تاني بداله. هل من العدل أن ابني يتحاسب على جدعنته ورجولته. مينفعش ابني يشيل أخطاء ناس تانية، لأن ملهوش أي ذنب في اللي حصل. محمد لما شوفته في أول زيارة، كان منهار مش فارق معاه انه اتقبض عليه او ممكن يتحبس بس مضايق علي اللي حصل للبنات. يارتني كنت قدرت انقذ منهم أكتر من كده".

دفاع المتهم في معدية أبو غالب: موكلي ليس سببا والأهالي دفعوا عنه

وكشف علي فايز دفاع محمد خالد سائق الميكروباص المتهم في حادث معدية أبو غالب، أن أهالي المتهمين دافعوا عن موكله، لأنهم يعلمون أنه تصدى لشخص أعتدى على فتاة بصفعها على وجهها، وأنه ليس سببا في جريمة القتل الخطأ.

وعن سماحه بركوب عدد أكبر من الركاب، قال علي فايز المحامي أن الخطأ لا يمكن الدفاع عنه، ولكن هذا الخطأ جنحة مرور يعاقب عليها قانون المرور، وليس له أي علاقة بجريمة القتل الخطأ، وأضاف انه سيطلب التأجيل للإطلاع.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية.

تفاصيل غرق معدية أبو غالب

وكانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وتسبب الحادث في إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسئوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.