الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل ضم علاوة 2023 لعمال السكك الحديدية على صندوق نهاية الخدمة

علاوة
علاوة

 انتهت الدراسة الاكتوارية بالهيئة القومية للسكك الحديدية والخاصة بعلاوة 2023 لضمها لنهاية الخدمة. 

وصدر قرار الخبير الاكتواري بعد عمل الدراسات اللازمة بالموافقة على ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة، للعاملين المحالين للمعاش اعتبارا من 2 يوليه 2023.

جدير بالذكر أن الصندوق يصرف حاليا 110 أشهر، على أساسي 2022، وقد سعت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد من خلال مكتب خبير اكتواري لضم علاوة 2023 للعاملين الذين أحيلوا للمعاش بعد الأول من يوليه 2023 والتوجية بإنهاء مستحقات العاملين طبقا لما ورد بدراسة الخبير الاكتواري.

 

نص القرار 
نص القرار 

أما المحالين للمعاش بعد أول يوليه 2023 وانتهت إجراءات صرف الصندوق لهم، يتم احتساب الفروق المالية المترتبة على ضم علاوة 2023 وصرفها لهم بأثر رجعي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السكك الحديد السكة الحديد السكك الحديدية النقابة العامة صندوق التكافل

مواد متعلقة

ورش السكة الحديد بكوم أبو راضى تنظم ندوة بعنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية"

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

مصرع طفل غرقًا بترعة أثناء اللهو أمام منزله بمركز جهينة في سوهاج

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

مصرع طالب متأثرا بإصابته بطلق خرطوش على يد صديقه بطريق الخطأ في سوهاج

منوعات

المزيد

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads