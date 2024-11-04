تفاصيل ضم علاوة 2023 لعمال السكك الحديدية على صندوق نهاية الخدمة

انتهت الدراسة الاكتوارية بالهيئة القومية للسكك الحديدية والخاصة بعلاوة 2023 لضمها لنهاية الخدمة.

وصدر قرار الخبير الاكتواري بعد عمل الدراسات اللازمة بالموافقة على ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة، للعاملين المحالين للمعاش اعتبارا من 2 يوليه 2023.

جدير بالذكر أن الصندوق يصرف حاليا 110 أشهر، على أساسي 2022، وقد سعت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد من خلال مكتب خبير اكتواري لضم علاوة 2023 للعاملين الذين أحيلوا للمعاش بعد الأول من يوليه 2023 والتوجية بإنهاء مستحقات العاملين طبقا لما ورد بدراسة الخبير الاكتواري.

نص القرار

أما المحالين للمعاش بعد أول يوليه 2023 وانتهت إجراءات صرف الصندوق لهم، يتم احتساب الفروق المالية المترتبة على ضم علاوة 2023 وصرفها لهم بأثر رجعي.