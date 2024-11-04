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ثقافة وفنون

موعد انطلاق عرض مسلسل نقطة سوده على شاهد

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

تعرض منصة شاهد شاهد خلال شهر نوفمبر الجاري عدد من الأعمال المتنوعة على رأسها مسلسل نقطة سوده الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، والذي يعرض عرضًا أولًا وحصريًا على المنصة.

موعد عرض مسلسل نقطة سوده على شاهد

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل نقطة سوده ابتداءًا من يوم الاثنين ١١ نوفمبر على منصة شاهد، التي طرحت مؤخرًا البوسترات الفردية لأبطال المسلسل.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل نقطة سوده باقة من الفنانين بينهم أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.
 

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