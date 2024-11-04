الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة المنتخب الأردني تكرم علاء نبيل أثناء زيارته لهم في معسكر القاهرة

رئيس بعثة منتخب الأردن
رئيس بعثة منتخب الأردن تكرم الكابتن علاء نبيل،فيتو

كرمت رئيس بعثة المنتخب الأردني للكرة النسائية، الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة،  أثناء زيارته لهم في معسكر القاهرة.

ويستعد منتخب الأردن للناشئات تحت 17 سنة لمواجهة منتخب مصر وديا يوم 6 و9 نوفمبر الجاري بالقاهرة.


وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على زيارة معسكر منتخب مصر النسائي للناشئات استعدادا  لمباراتي الأردن الوديتين.


جدير بالذكر أن الكابتن علاء نبيل نجم منتخب مصر له تجارب ناجحة مع الكرة الأردنية في السنوات الماضية.

ويحمل علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة  سجلا حافلا بالتجارب التدريبية سواء مع المنتخبات الوطنية أو حتى مع الأندية المصرية والعربية، إلى جانب تجربته مع الراحل محمود الجوهري مع منتخب الأردن.

 

وعمل علاء نبيل، البالغ من العمر 62 عامًا، عمل مديرًا فنيًا لأندية المقاولون العرب والسالمية السعودي والفيصلي الأردني، والنصر السعودي، كما عمل مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئين والمنتخب الأوليمبي الأردني.

مسيرة علاء نبيل التدريبية 


بدأ علاء نبيل مسيرته مع المنتخبات في عام 1994 مدربا مساعدا مع الكابتن محسن صالح وحتى 2002.

عمل علاء نبيل أيضا مدربا مساعدا مع الكابتن محمود الجوهري وفتحي مبروك، وساهم في حصول الفراعنة على بطولة كأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو عام 1998.

كما عمل علاء نبيل مدرب عام مع الراحل محمود الجوهري في منتخب الأردن

كما نجح خلال توليه منصب مدير قطاع الناشئين بنادي زد، في تقديم الفرق السنية المختلفة أداءً مميزًا خاصة في الدورات الودية الخارجية والحصول على بطولات دوري الجمهورية ووضع زد في مصاف الأندية الكبيرة وذلك قبل توليه منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنتخب الأردني علاء نبيل منتخب الأردن للناشئات منتخب مصر محمود الجوهري

مواد متعلقة

بفرمان علاء نبيل، تأجيل معسكر منتخب 2009

ظاهرة التسنين والتزوير آفة تواجه الكرة الأفريقية والمصرية.. القصة الكاملة لاكتشاف تزوير 7 لاعبين لأعمارهم في منتخب الناشئين.. علاء نبيل: هناك معامل لا تصدر النتائج الدقيقة

الأكثر قراءة

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد في الدوري المصري

الصافي يتراجع 8 جنيهات، أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

الأرصاد الجوية: البحيرة تحت تأثير الخلايا الرعدية

رسميا، اتحاد الكرة يعين الشاطر مديرا لمنتخب الشباب

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

استشهاد قيادي بحزب الله وآخر بحركة الجهاد

منوعات

المزيد

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads