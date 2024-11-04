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اقتصاد

وزير الاستثمار يشارك في اجتماعات مجلس وزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي

 المهندس حسن الخطيب
 المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،فيتو

غادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة اليوم متوجها لتركيا، وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال ومسئولي اتحادات الأعمال والشركات بدولة تركيا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

 

الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر

وتستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصرية وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

هذا ومن المقرر أن يشارك الوزير باجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء تجارةً اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي COMCEC التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما سيلتقي الوزير الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي وعدد آخر من نظرائه من بعض الدول المشاركة في الاجتماع، وسيعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك.

كما سيشارك الوزير بعدد من الاجتماعات التي ينظمها المكتب التجاري المصري بتركيا، وذلك مع اتحادات الأعمال التركية، والتي تشمل اتحاد مصنعي السيارات، واتحاد المقاولين، والاتحاد التركي للمصنعين المستقلين، واتحاد مصنعي مكونات السيارات، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التركية العاملة في مجالات الأثاث والمقاولات والملابس الجاهزة وتجارة التجزئة والتطوير الصناعي والجلود والسيراميك وإدارة الأصول وصناعة الأخشاب وغيرها.

 

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