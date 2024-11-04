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رياضة

روما في طريقه لإقالة مدربه للمرة الثانية هذا الموسم

روما، فيتو
روما، فيتو

كشف تقرير صحفي إيطالي، وجود اتجاه لدى مالكي نادي روما لاتخاذ قرار بالإطاحة بإيفان يوريتش من منصبه كمدير فني للفريق.
وتعرض روما للهزيمة خارج قواعده أمام هيلاس فيرونا، بنتيجة 3-2، ليتلقى الخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري الإيطالي.


ذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن أزمة روما لا تتوقف، حيث يقيم ملاك النادي في هذه الساعات إمكانية إقالة يوريتش من منصبه وتعيين مديرا فنيا جديدا خلال الأيام المقبلة.


وحال قرر مسئولو روما إقالة يوريتش، ستكون هذه هي المرة الثانية هذا الموسم وفي أول 11 أسبوع، حيث أقال النادي من قبل دانييلي دي روسي.

كان دي روسي قد قاد صفوف روما في أول أربع جولات من المسابقات (تعادل 3 وخسر 1)، ليتعرض للإقالة.

ويقبع الجيالوروسي بالمركز الحادي عشر بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 13 نقطة جمعها من 11 مباراة (فاز 3، تعادل 4 وخسر 4).

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الدوري الإيطالي إيفان يوريتش برص هيلاس فيرونا دانييلي دي روسي

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