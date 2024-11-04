مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا للنخبة وغيرها من المباريات القوية.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



سيلتا فيجو مع خيتافي 10 مساء

الدوري الإيطالي الدرجة A



إمبولي مع كومو 7.30 مساء

بارما مع جنوى 7.30 مساء

لاتسيو مع كالياري 9.45 مساء



دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل - الإمارات مع السد - قطر 5 مساء

برسيبوليس - إيران مع الغرافة - قطر 7 مساء

الأهلي - السعودية مع الشرطة - العراق 7 مساء

الهلال - السعودية مع استقلال طهران - إيران 9 مساء



الدوري الإنجليزي الممتاز



فولهام مع برينتفورد 10 مساء