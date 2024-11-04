مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا للنخبة وغيرها من المباريات القوية.
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو مع خيتافي 10 مساء
الدوري الإيطالي الدرجة A
إمبولي مع كومو 7.30 مساء
بارما مع جنوى 7.30 مساء
لاتسيو مع كالياري 9.45 مساء
دوري أبطال آسيا للنخبة
الوصل - الإمارات مع السد - قطر 5 مساء
برسيبوليس - إيران مع الغرافة - قطر 7 مساء
الأهلي - السعودية مع الشرطة - العراق 7 مساء
الهلال - السعودية مع استقلال طهران - إيران 9 مساء
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام مع برينتفورد 10 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.