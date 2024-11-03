أمطار نوة غسيل البلح تغرق شوارع غرب الإسكندرية (صور)

شهد غرب الإسكندرية أمطارا رعدية غزيرة، على مناطق العجمي، الدخيلة، مينا البصل، العامرية برج العرب، وهي بداية نوة غسيل البلح.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بسبب غزارة الأمطار، رغم الاستعدادات التي أعلنتها محافظة الإسكندرية لنوة غسيل البلح ونشر سيارات رفع المياه لشركة الصرف الصحي والمياه.

واشتكى عدد من أهالي الدخيلة القبلية، والبحرية والعجمي، وغرب من غرق الشوارع ودخول مياه الأمطار والصرف الصحي إلى منازلهم.

وانتشرت سيارات رفع الأمطار للتدخل السريع لرفع المياه خاصة في الشوارع الرئيسية ثم الجانبية مع هدوء الأمطار.

يأتي هذا فيما نجح مشروع فصل الأمطار عن مياه الصرف الصحي بعده مناطق بكورنيش الإسكندرية وسموحة في استيعاب مياه الأمطار وتصريفها حتى الآن.