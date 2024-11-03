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التموين: تطوير 405 مكاتب تموينية لتقليل زمن استخراج البطاقات

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مراكز في مختلف المحافظات. 

 

وأشارت إلى إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة.

 

وأوضحت أنه تم زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5: 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7: 15 يوما،  إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، فضلا عن  إتاحة فرص عمل لعدد (2777) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية. 

 

وأكدت وزارة التموين أن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشري جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، فضلا عن  التوسع في استخدام التحليلات والبيانات للرقابة والتصدي لأي تجاوزات.

 

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