بيطحنوا الطباشير ويشموه، مدرسة بالمنوفية تقرر استدعاء أولياء أمور 9 طلاب ابتدائي

قررت إدارة مدرسة أم سعد حشيش الابتدائية، التابعة لإدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، استدعاء أولياء أمور 9 طلاب بالصف السادس الابتدائي، بسبب قيامهم بشم الطباشير.

تفاصيل الواقعة

حيث قام الـ 9 طلاب بإحضار الطباشير وطحنه بأيديهم وتسخينه ووضعه على أوراق، ثم يقومون باستنشاقه داخل الفصل في واقعة غريبة من نوعها تحدث داخل مدرسة ابتدائية.

وعلى الفور قامت إدارة المدرسة بتوجيه 9 خطابات استدعاء لأولياء أمور الطلاب الـ 9 لإخبارهم بما قام أبناؤهم بفعله داخل المدرسة مع التأكيد على اتخاذ إجراءات راداعة في حالة تكرار الفعل.