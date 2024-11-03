بيطحنوا الطباشير ويشموه، مدرسة بالمنوفية تقرر استدعاء أولياء أمور 9 طلاب ابتدائي
قررت إدارة مدرسة أم سعد حشيش الابتدائية، التابعة لإدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، استدعاء أولياء أمور 9 طلاب بالصف السادس الابتدائي، بسبب قيامهم بشم الطباشير.
تفاصيل الواقعة
حيث قام الـ 9 طلاب بإحضار الطباشير وطحنه بأيديهم وتسخينه ووضعه على أوراق، ثم يقومون باستنشاقه داخل الفصل في واقعة غريبة من نوعها تحدث داخل مدرسة ابتدائية.
وعلى الفور قامت إدارة المدرسة بتوجيه 9 خطابات استدعاء لأولياء أمور الطلاب الـ 9 لإخبارهم بما قام أبناؤهم بفعله داخل المدرسة مع التأكيد على اتخاذ إجراءات راداعة في حالة تكرار الفعل.
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