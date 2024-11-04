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لمدة 24 ساعة، قطع المياه عن عدد من المناطق بحدائق أكتوبر

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر قطع المياه عن جزء كبير من عموم المدينة من العاشرة مساء اليوم الإثنين  ٤/١١/٢٠٢٤ ولمدة ٢٤ ساعة حتى العاشرة مساء من اليوم التالي الثلاثاء ٥/١١/٢٠٢٤. 

وأرجع ذلك لقيام جهاز المدينة باستبدال جزء من الخط المغذي للمدينة قطر ١١٠٠ GRP بآخر HDPE  بجوار منطقة سوميد ضمن خطة استكمال المرافق الرئيسية بالمدينة  (والسابق تأجيله من الأسبوع الماضي استجابة لطلبات المواطنين) وناشد جهاز المدينة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه. 

وأشار إلى أن المناطق غير المشمولة بالقطع هى: سكن مصر الإنتاج الإعلامي. سكن مصر الداون تاون. ابني بيتك ٧. ابني بيتك ٥. ٣٩٠ فدان. كمبوند الفردوس شرطة.  كمبوند الفردوس جيش. ٦٤٥ عمارة. ٣٠٩ عمارة، كما تجدر الاشارة إلى قيام جهاز المدينة بأعمال التطهير الدوري وإجراء بعض الصيانات الوقائية لملحقات الشبكة خلال تلك الفترة.

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