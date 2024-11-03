الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

سنجاب، فيتو
سنجاب، فيتو

دان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، قتل السلطات الأمريكية السنجاب الشهير "بينات" Peanut (ما يعني "فول سوداني") بعد أن تمت مصادرته من صاحبه بسبب خطر داء الكلب.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" السبت نقلا عن السلطات أن السنجاب "بينات"، الذي صادرته إدارة حماية البيئة في ولاية نيويورك من صاحبه مع حيوان آخر هو راكون يسمى "فريد"، تم قتله بسبب خطر داء الكلب. وقالت السلطات إنه أثناء التفتيش قام السنجاب بعض أحد موظفي الإدارة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، كتب ماسك عبر منصة "إكس": "لا ينبغي أن يكون للحكومة الحق في اقتحام منزلك وقتل حيوانك الأليف! هذه فوضى عارمة. حتى لو كان الاحتفاظ بالسنجاب كحيوان أليف أمرا غير قانوني (ولا ينبغي أن يكون ذلك غير قانوني)، فلماذا نقتل بينات بدلا من مجرد إخلاء سبيله في الغابة!؟".

وفي وقت سابق، قال صاحب الحيوانين إن إدارة حماية البيئة أبلغت وسائل الإعلام بقرارها قبل أن تبلغه هو، وناشد الدعم وطالب بمحاسبة السلطات.

ويصل عدد المشتركين في حساب  "السنجاب بيتوت" في "انستغرام" حاليا إلى أكثر من 540 ألف شخص. كما لديه أكثر من 400 ألف متابع على "فيسبوك".

وأثارت قصة السنجاب تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، مع توجه الجمهوريين لاستغلالها في الحملة الانتخابية لمرشحهم دونالد ترامب.

 

تصرف نبيل من زوج قبل وفاته في هجوم تمساح

نقل للمستشفى فور عودته للأرض، "ناسا" ترفض الكشف عن اسم رائد الفضاء "المصاب"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماسك إيلون ماسك السنجاب الشهير بينات Peanut فول سودانى

مواد متعلقة

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

نقل للمستشفى فور عودته للأرض، "ناسا" ترفض الكشف عن اسم رائد الفضاء "المصاب"

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

باحثون يكشفون أفضل طريقة لخفض شعور كبار السن بالوحدة

الأكثر قراءة

قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو)

مانشستر سيتي يرصد مبلغا ضخما لضم عمر مرموش

بيطحنوا الطباشير ويشموه، مدرسة بالمنوفية تقرر استدعاء أولياء أمور 9 طلاب ابتدائي

لجنة الحكام: العقوبات لن تكون على الملأ واجتماع خاص لأحداث مباراة الزمالك

منوعات

المزيد

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسامة الجندي: غض البصر تحصين ضد الشهوات والمحرمات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads