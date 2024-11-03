ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

دان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، قتل السلطات الأمريكية السنجاب الشهير "بينات" Peanut (ما يعني "فول سوداني") بعد أن تمت مصادرته من صاحبه بسبب خطر داء الكلب.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" السبت نقلا عن السلطات أن السنجاب "بينات"، الذي صادرته إدارة حماية البيئة في ولاية نيويورك من صاحبه مع حيوان آخر هو راكون يسمى "فريد"، تم قتله بسبب خطر داء الكلب. وقالت السلطات إنه أثناء التفتيش قام السنجاب بعض أحد موظفي الإدارة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، كتب ماسك عبر منصة "إكس": "لا ينبغي أن يكون للحكومة الحق في اقتحام منزلك وقتل حيوانك الأليف! هذه فوضى عارمة. حتى لو كان الاحتفاظ بالسنجاب كحيوان أليف أمرا غير قانوني (ولا ينبغي أن يكون ذلك غير قانوني)، فلماذا نقتل بينات بدلا من مجرد إخلاء سبيله في الغابة!؟".

وفي وقت سابق، قال صاحب الحيوانين إن إدارة حماية البيئة أبلغت وسائل الإعلام بقرارها قبل أن تبلغه هو، وناشد الدعم وطالب بمحاسبة السلطات.

ويصل عدد المشتركين في حساب "السنجاب بيتوت" في "انستغرام" حاليا إلى أكثر من 540 ألف شخص. كما لديه أكثر من 400 ألف متابع على "فيسبوك".

وأثارت قصة السنجاب تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، مع توجه الجمهوريين لاستغلالها في الحملة الانتخابية لمرشحهم دونالد ترامب.