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حوادث

قرار من النيابة في مصرع طفل وإصابة 5 بحادث تصادم ملاكي وجرار زراعي بالطريق الصحراوي

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفل وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وجرار زراعى بالطريق الصحراوى فى الصف.

 

وأمرت النيابة بالتحفظ علي سائق الجرار المتسبب فى الحادث 24 ساعة على ذمة التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 


تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ملاكى وجرار زراعى وأسفر الحادث عن وفاة طفل ونقل إلى المشرحة وأصيب 5 آخرين.

 

وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وتم القبض على سائق الجرار المتسبب فى الحادث ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

 

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