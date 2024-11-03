الأحد 03 نوفمبر 2024
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حوادث

النيابة تحقق مع أم بديلة عذبت طفلا داخل جمعية في المنصورة

تعذيب طفل، فيتو
تعذيب طفل، فيتو

فتحت نيابة ثان المنصورة التحقيق مع  "رانيا س ك” أم بديلة بأحد الجمعيات التابعة لتضامن الدقهلية بالمنصورة، إثر تعديها بالضرب والتعذيب  لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات معلوم النسب كانت والدته تتسول  به منذ  عام  ونص وتم إلحاقه بالدار.

 

تعذيب طفل بأحد الجمعيات الخيرية علي يد الأم البديلة 

 

وكان وردت شكوى للدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بوجود معلومات عن واقعة تعذيب بأحد الجمعيات الخيرية المشهرة وتابعة لتضامن الدقهلية.

 

تحقيق عاجل من تضامن الدقهلية في واقعة التعذيب 


على الفور انتقل فريق من تضامن الدقهلية للجمعية وتم التعامل  لفحص الشكوي، وتبين غضب الجيران من واقعة التعدي على الطفل بالضرب من قبل الأم البديلة وسماع صراخ الأطفال بصوت مرتفع باستمرار.

 

لجنة للفحص وسماع شهود العيان والجيران 


و تم استدعاء لجنة الفحص الشاملة من مأمور ضبط قضائي ومدير إدارة الأسرة والطفولة ومسئول لجان حماية الطفل وباحث قانونى للتعامل الفوري وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.


وتم تحرير محضر للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها  وسماع شهود الواقعة ومناقشة مجلس الإدارة.

 

الفحص يكشف آثار تعذيب بجسد الطفل

 

وبالفحص المبدئي تبين من المناظرة بالعين المجردة وجود آثار ضرب على جسم الطفل 


 تحرر المحضر بقسم ثان المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة ضد الأم البديلة، ومازالت النيابة العامة تباشر أعمالها بالتحقيق معها إلي الآن 

 

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