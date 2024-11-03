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محافظ كفرالشيخ يشهد احتفالية التحالف الوطني بالعيد القومي للمحافظة (صور)

اوبريت استعراضي بالمجمع
اوبريت استعراضي بالمجمع الثقافي بكفرالشيخ , فيتو

‏شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالعيد القومي للمحافظة بمناسبة الذكرى الـ68 لانتصار معركة البرلس البحرية، تكريمًا للشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن وذلك بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور أسامة الإتربي، منسق أمانة التحالف الوطني بكفر الشيخ، والدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ومحمد المعداوي رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، وأعضاء التحالف الوطني بكفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

‏تضمن الاحتفال فقرات أوبريت (ولادة يا كفرالشيخ)، وتكريم عدد من أسر شهداء معركة البرلس البحرية لتذكير الأجيال القادمة بتضحياتهم.

‏وفي كلمته، قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ في الذكرى الـ68 لانتصار قواتنا البحرية الباسلة في معركة البرلس البحرية ضد العدوان الثلاثي على مصر، في 4 نوفمبر 1956.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ في الرابع من نوفمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في عام 1956، والتي كانت نقطة تحول هامة في تاريخ مصر، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية والتضحية من أجل الوطن، وتعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء لدى أبناء الوطن، وتذكير الأجيال الجديدة بتضحيات الأبطال.



وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن معركة برج البرلس رمزًا للصمود والتحدي والفداء والبطولة حيث شهدت مقاومة بطولية من البحرية المصرية ضد أساطيل العدوان الثلاثي، وتميزت بإقدام واستبسال البحرية المصرية في التصدي للسفن الحربية الأجنبية، رغم الفارق الكبير في العدد والقوة، مما يعكس روح الصمود والتحدي التي يتمتع بها الشعب المصري وقواته المسلحة.

واختتمت الاحتفالية، بتكريم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة تقديرًا لتضحيات أبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، ومن بينهم أسرة الشهيد ماهر عطية عبدالمجيد، وأسرة الشهيد أيمن الحاج أبو ناصر.

وقدم منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفرالشيخ، درع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هدية تذكارية للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تقديرًا لجهوده الوطنية المبذولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأهالينا بمحافظة كفرالشيخ.

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