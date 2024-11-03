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محافظات

رئيس حي غرب بالإسكندرية تشهد ندوة عن الهوية الوطنية ونبذ العنف

الإسكندرية
الإسكندرية

شهدت المهندسة نهي خليفة رئيس حي غرب بالإسكندرية  ندوة وملتقى توعوعي بعنوان تأصيل الهوية الوطنية ونبذ العنف وتجديد الخطاب الديني بحضور  محمد سليمان مدير إدارة غرب التعليمية والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الدعوة والوعظ بالأزهر الشريف وأمين بيت العائلة المصرية بالاسكندرية ومديري وموجهي تعليم غرب ومديرة ووكيلة المدرسة ووحدة حماية الطفولة بالحي وذلك بمدرسة اميرة لطفي الرسمية لغات ببشاير الخير ٣ بالقباري.

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يأتى ذلك  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ووفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

هذا وتناولت الندوة التي ألقاها دكتور إبراهيم عن الهوية الوطنية وحب الوطن وكيفية المحافظة عليه والارتقاء بالمجتمع وأن العلم من الإيمان بالله ثم العلم والتعلم والعمل الجاد من أهم أركان القوة التي تساهم في الحفاظ على بلدنا الحبيب، وأن نهتم بحسن الخلق ونبذ العنف بكل أنواعه من لفظي وجسدي وحتى بالإشارة، وأن نحافظ على مكانة مصر المتميزة.

وكرم مدير غرب التعليمية رئيس الحي نظرا لمجهوداتها المتميزة وتعاونها المثمر في دعم العملية التعليميه بنطاق الحي.

ومن جانبها أكدت رئيس الحي أن من أهم أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان هي الاهتمام بالأطفال والتعليم ونشر العلم والثقافة وحسن الخلق لتنشئة جيل يساهم في تنمية بلدنا الحبيب.

 

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بالاسكندرية المهندسة نهى خليفة حي غرب

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