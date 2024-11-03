زراعة النواب تدعو لتشجيع الباحثين في قطاع الزراعة، والوزير: أرسلنا بعثات تعليمية للخارج

أعلن علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الوزارة حاليا بالبحث العلمي في قطاع الزراعة، مشيرا إلي تبنيه ذلك الملف، وتشجيعه ودعمه للباحثين في مراكز البحوث الزراعية وإرسال عدد كبير منهم حاليا للخارج في بعثات تعليمية للتعرف على الجديد في ملف الزراعة.

مناقشة خطة وزارة الزراعة في الفترة المقبلة

جاء ذلك في تعقيبه علي النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة.

وكان النائب هشام الحصري دعا إلي استحداث جوائز مالية لتحفيز الباحثين التوسع في مجال البحوث التطبيقية، والتوصل إلي أصناف جديدة تساعد في التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية.

واستشهد الحصرى، بتجارب الدول المتقدمة في قطاع الزراعة مشيرا إلي أن الباحثين يعملون باستمرار لإيجاد حلول علمية لكل ما يعوق المزارع في عمله.

الاستثمار في البشر

وأوضح الوزير، أنه يؤمن بالاستثمار في البشر، وأنه وافق فور توليه مسئولية الوزارة علي سفر عدد كبير من الباحثين إلي روسيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول.

وأكد أن البحث العلمى من أولويات الوزارة حاليا.

وحول ملف الإرشاد الزراعي، أوضح أن هناك خطة لتطويره وتنظيم قوافل إرشادية بمختلف المحافظات.

وأعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة وأمين لجنة الزراعة بحزب مستقبل وطن، عن عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وحزب مستقبل وطن، لتنظيم ٥٤ قافلة زراعية شاملة بمختلف المحافظات والتى تضم إرشاد زراعى وبيطرى.