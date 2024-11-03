72 ساعة ويبدأ ماراثون الانتخابات، غلق باب الترشح في 22 اتحاد أولمبي

انتهى غلق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات 22 اتحاد رياضي أولمبي لدورة انتخابية جديدة 2024-2028 والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد.

وضمت قائمة الاتحادات الرياضية الجديدة التي أغلق بها باب الترشح بها حتى اليوم الاحد 3 نوفمبر 2024: الترايثلون، الجولف، الريشة الطائرة، الملاكمة، المصارعة، الكانوي – الكاياك، التنس الأرضي، الإسكواش، السلاح، الكرة الطائرة، الدراجات بالإضافة إلى 11 اتحادا كان قد أعلن في وقت سابق عن غلق باب الترشح وهم: الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، الجمباز، السباحة، كرة السلة، الهوكي، رفع الأثقال، الجودو، التايكوندو، التجديف.

ويتبقى بذلك 7 اتحادات رياضية لم يتم غلق باب الترشح بها وهم الرجبي، كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، الشراع، القوس والسهم، الخماسي الحديث.

وانتهت الاتحادات الرياضية الأولمبية من الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات لدورة جديدة 2024 - 2028 والتي تقام بنظام الفردي والقائمة على حسب لوائح كل اتحاد رياضي.

البداية من الاتحاد المصري للرماية الذي تجرى انتخاباته يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري بنظام الفردي، ثم انتخابات الاتحاد المصري للفروسية بنظام القائمة المغلقة يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري، على أن تقام انتخابات اتحاد ألعاب القوى يوم الجمعة 8 نوفمبر.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري للجمباز بنظام القائمة المغلقة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر كما تقام انتخابات اتحاد السباحة بنظام القائمة المغلقة أيضا يوم 15 نوفمبر، وانتخابات كرة السلة يوم الجمعة 15 نوفمبر، على أن تقام انتخابات اتحاد الهوكي يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري.

وتعقد انتخابات اتحاد رفع الأثقال يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري، وفي نفس اليوم تقام انتخابات اتحاد الجودو والتي تقام بنظام الفردي، فيما تقام انتخابات اتحاد الترايثلون يوم السبت 23 نوفمبر الجاري، وفي نفس اليوم تقام انتخابات اتحاد التايكوندو بنظام القائمة المغلقة على أن تقام انتخابات اتحاد الجولف يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

وتقام انتخابات اتحاد التجديف يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري وانتخابات الريشة الطائرة أيضا في نفس ذات اليوم، فيما تقام انتخابات 4 اتحادات رياضية يوم 30 نوفمبر الجاري وهم الملاكمة، المصارعة، الكانوي- الكاياك، التنس الأرضي.

ويشهد شهر ديسمبر المقبل إقامة الانتخابات في 11 اتحاد والبداية من اتحاد الإسكواش حيث تقام الانتخابات يوم 1 ديسمبر، والسلاح يوم 6 ديسمبر والذي يكون بنظام القائمة المغلقة، والكرة الطائرة يوم 6 ديسمبر أيضا وهو نفس يوم إقامة انتخابات اتحاد الرجبي.

وتقام انتخابات اتحاد الدراجات يوم السبت 7 ديسمبر وكرة القدم بالقائمة المغلقة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، ثم انتخابات كرة اليد يوم الجمعة 13 ديسمبر وتنس الطاولة يوم الجمعة أيضا 13 ديسمبر والذي يشهد أيضا انتخابات اتحاد الشراع.

وتقام انتخابات اتحاد القوس والسهم يوم السبت 14 ديسمبر المقبل وهو نفس يوم إجراء انتخابات الاتحاد المصري للخماسي الحديث في ختام انتخابات الاتحادات الأولمبية يوم 14 ديسمبر المقبل.