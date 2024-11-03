وزارة النقل تنشر دليلا متكاملا لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي

نشرت وزارة النقل دليلا لخدمة رواد المنتدي الحضري العالمي خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر، حيث يشتمل الدليل على (تعريف بالخدمة المقدمة لرودا المنتدي - بيانات محطات الانطلاق (اسم المحطة – الموقع الجغرافي للمحطة علي خرائط جوجل – مواعيد الانطلاق من المحطات ذهابا وعودة) وخريطة للمسارات Schematic Map.

تبدأ هيئة النقل البرى خلال الساعات القادمة متابعة تشغيل وخدماتها لرواد مؤتمر المنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأطلقت وزارة النقل بالتعاون مع جهاز النقل البري، تطبيقًا إلكترونيًّا للترويج والتيسير للمنتدى الحضري العالمي.

رواد المنتدى الحضري العالمي

وقامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإتاحة تطبيق إلكتروني من خلال رابط تحميل QR لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2024 لمعرفة مواعيد –وأماكن الأتوبيسات الخاصة بنقل رواد المنتدي.

بحيث اشتمل التطبيق على (مواعيد الأتوبيسات – خريطة لمسارات الأتوبيسات - إمكانية تخطيط رحلات من موقع جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو والقطار الكهربائي وحافلات النقل العام.

ويتم تحميل التطبيق من هنا .